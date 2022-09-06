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Україна виконала одну з вимог для початку переговорів про вступ до ЄС

Фото: Рада привела законодавство про боротьбу з відмиванням грошей до стандартів Групи з фінансових заходів FATF (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила один з важливих євроінтеграційних законів - про спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу. Документ в цілому підтримали 245 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив депутат, таким чином "Рада виконала один з критеріїв, які Україні потрібно виконати для початку переговорів про вступ до ЄС".

Законопроект №6320 спрямований на спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Також документ передбачає прискорення перевірки поданих відомостей, створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині червня 2022 року 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 4%, не проголосували б - 8%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

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