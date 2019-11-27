Україна виконала домовленості "нормандської четвірки" від 2016, - Оліфер

Українська сторона виконала всі домовленості лідерів "нормандської четвірки", які були досягнуті в жовтні 2016 року. Про це за підсумками переговорів у Мінську повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, завершилося розведення в районі Золотого, Петрівського та Станиці Луганській; в останній відновили міст біля КПВВ; також вирішено питання водопостачання окупованої частини Луганської області.

"Зате з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб, не представлено безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, непідконтрольної Україні, включаючи ділянку російсько-українського кордону, не створено умови для роботи КПВВ Золоте", - зазначила Оліфер.

Крім того, особливо гострою залишається проблема звільнення заручників.

"Таким чином, напередодні зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", запланованої на 9 грудня, українська сторона виконала взяті на себе зобов'язання, виконання яких знаходилося на особистому контролі президента України Володимира Зеленського", - додала вона.

Нагадаємо, раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що окрема зустріч президента України Володимира Зеленського та його колеги Володимира Путіна на саміті "нормандської четвірки" в Парижі може відбутися.

Сьогодні Зеленський в ході візиту до Литви зазначив, що на саміті хоче досягти чіткого розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі.