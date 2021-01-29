Україна викупить надлишки COVID-вакцин у ЄС, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що уряд готовий викуповувати надлишкові обсяги COVID-вакцин у країнах Європейського союзу. За його словами, для цього необхідні виключно політичні рішення країн.

Про це Степанов заявив під час онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства у боротьбі з COVID-19".

"Ми готові викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС для того, щоб як можна швидше захистити наших громадян. У зв'язку з цим я хотів би звернутися до вас, панове депутати, по можливості проінформувати країни, що механізм вже практично створено, і нам потрібні тільки політичні рішення країн", - заявив він.

За словами міністра, Україна на цей час веде переговори з більш ніж 7 компаніями-виробниками вакцин.

"Ми ведемо переговори з основними виробниками вакцин, які завершили або знаходяться на стадії завершення третьої фази клінічних досліджень. З деякими вже підписано угоду про нерозголошення і ведеться узгодження потенційних контрактів. Ми на завершальній стадії підписання документів... Ми ведемо переговори з усіма без винятку виробниками вакцин. На сьогодні - це більше ніж сім виробників", - підкреслив Степанов.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація в Україні може розпочатися з 15 лютого.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що масова вакцинація в Україні почнеться в лютому.