Україна вводить безвіз ще з одною країною

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряди України та Маршаллових островів затвердили угоду про скасування віз

Україна запроваджує безвізовий режим з Республікою Маршаллові острови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Повідомляється, що громадяни України та Маршаллових островів зможуть подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Уряд затвердив Угоду між урядами України та Республіки Маршаллові острови про скасування віз. Прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності", - повідомив Гончарук.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом. Також в уряді анонсували, що протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що у травні до України прибуде спеціальна оціночна місія Департаменту імміграції Канади, яка може схвалити спрощений візовий режим ЕТА +.