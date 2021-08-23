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Україна ввела санкції проти Ростелекому і ряду російських ЗМІ

Автор: Анна Полисученко

Україна ввела санкції проти компанії Ростелеком і ряду російських ЗМІ. Зокрема, санкціями передбачено блокування сайтів vedomosti.ru і mk.ru.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

У списку російських ЗМІ також: "Новінфо", "ТРК-3", "Бізнес ньюс медіа", "Фонд вивчення історичної перспективи", Асоціація благодійної допомоги "взаємодопомога", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Анна-ньюс", "народні новини", "версія".

Проти них застосовується блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування, блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів, у тому числі до їх субдоменів.

Також санкції введені проти лідера так званого "ДНР" Дениса Пушиліна, зокрема, блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів "Gt-news.info", "gorlovka-news.su", в тому числі до їх субдоменів.

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