Україна ввела додаткові обмеження на кордоні з Білоруссю
На кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області вводяться додаткові обмеження. Заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму.
Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Державної прикордонної служби.
Повідомляється, що обмеження будуть діяти з 12 квітня до 31 грудня 2021 року. Під заборону потрапляють:
- будь-які роботи 22:00 до 06:00 в смузі від прикордонних знаків у глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім сільськогосподарських робіт);
- рух дорогами, яких немає в реєстрі автомобільних доріг та які ведуть до лінії державного кордону, з 22:00 до 06:00;
- стоянка транспортних засобів і техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктів пропуску, якщо вона не пов'язана з технічними несправностями і очікуванням перетину кордону;
- польоти легкомоторних літаків, квадрокоптеров і інших БПЛА без попереднього повідомлення;
- підвезення на авто і в поїздах людей без документів;
- зупинка поїздів (крім пасажирських) при в'їзді на митну територію України до залізничної станції "Сарни" та у зворотному напрямку.