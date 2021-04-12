Україна ввела додаткові обмеження на кордоні з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області вводяться додаткові обмеження. Заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму.

Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що обмеження будуть діяти з 12 квітня до 31 грудня 2021 року. Під заборону потрапляють:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили до України 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.

До цього повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий.