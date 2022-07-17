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Україна вперше здобула золото на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу

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Неділя 17 липня 2022 19:36
Україна вперше здобула золото на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу Фото: Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко (cev.eu)
Автор: Іван Носальський

Українки Ангеліна хміль і Тетяна Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську конфедерацію волейболу.

Наші спортсменки впевнено вийшли з групи, перемігши Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У матчах плей-офф українки здолали швейцарок, іспанок і естонок.

У фіналі українським волейболісткам протистояли латвійки Даніела Константинова і Льова Ебере. Хміль і Лазаренко обіграли суперниць у двох сетах - 21:13, 21:17.

Таким чином Україна вперше завоювала золоті медалі чемпіонату Європи з волейболу у віковій категорії U-20.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що виконком Федерації волейболу України передав новоствореній професійній волейбольній лізі організацію та проведення змагань у жіночій та чоловічій Суперлігах.

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