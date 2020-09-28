Україна вперше висуває свого кандидата на пост генсека ОЧЕС

Україна вперше за час діяльності Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) висуває свого кандидата на пост генерального секретаря. Ним став заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Facebook.
В якості кандидата на пост генсека Боднар виділив ряд пріоритетів:
Зазначимо, ОЧЕС була заснована в 1992 році в Стамбулі, а її метою є розвиток взаємовигідного економічного співробітництва і торгівлі в регіоні. До організації входять Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.
Нагадаємо, Україна очолювала Організацію чорноморського економічного співробітництва в 2017 році.
Раніше Боднар заявив, що українська сторона почала визнавати видані в частково визнаному Косово паспорти.