Україна вперше перемогла у конкурсі ЮНЕСКО з підтримки міст, що навчаються

Перемогу здобуло місто Мелітополь

Украинский город Мелитополь Запорожской области одержал победу в премии ЮНЕСКО "Города, которые учатся" и вошел в ТОП-10 самых прогрессивных городов, развивающих обучения в течение жизни, среди более чем 200 претендентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Как сообщается, получение статуса города-победителя является признанием высокого уровня достижений Мелитополя по развитию образования взрослых, а также открывает для него новые возможности для международного сотрудничества.

Среди задач, которые решал комитет - повышение доступности различных форм обучения, социализация внутренне перемещенных лиц, расширение сети городских "образовательных маяков" (educational beacons). В рамках проекта были воплощены и инициативы горожан - Международные дни образования взрослых в Запорожской области, создан Центр образования взрослых, Уличный университет, Университет третьего возраста. Сейчас эти проекты поддерживаются зарубежными учреждениями, например, Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

Напомним, Львов отстоял свое право называться "Городом литературы ЮНЕСКО".