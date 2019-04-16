Україна вперше в історії виступить у парному чемпіонаті світу з кьорлінгу

Команда з України вперше буде представлена на чемпіонаті світу з кьорлінгу серед змішаних пар, який проходитиме з 20 по 27 квітня в норвезькому Ставангері. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Вона буде представлена дуетом у складі Євгена Стадника та Олени Паздерської.

У престижному старті візьмуть участь збірні з 48 країн, які змагатимуться у 6 групах (по 8 команд у кожній).

Наша команда зіграє проти суперників з Білорусі, Гонконгу, Данії, Канади, Румунії, Швеції та Японії, грою з якою 20 квітня українці розпочнуть свій виступ на турнірі.

У круговому раунді змагань кожна команда проведуть по 7 матчів й за його результатами будуть визначені 16 кращих команд, які братимуть участь у 1/8 фіналу. Ті команди, що переможуть у 1/8 фіналу та чвертьфіналах, боротимуться за призові місця турніру. Так, півфінали, гра за бронзу і фінал відбудуться 27 квітня.

ЗАзначимо, незважаючи на те, що змагання у змішаних парах - це досить молода дисципліна, однак вона вже дебютувала на Олімпійських іграх.