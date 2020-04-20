Україна очолила Форум безпекового співробітництва ОБСЄ

У понеділок, 20 квітня, Україна отримала головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, який до цього очолювала Туреччина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Україна зосередить увагу учасників форуму на необхідності відновлення дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, а також важливості спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію ОБСЄ.

Зазначається, що до пріоритетних питань розгляду пленарних засідань насамперед увійдуть:

гібридні загрози;

мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні;

нерозповсюдження зброї масового знищення;

роль жінок у питаннях миру та безпеки.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ привітали проведення обміну полоненими між Україною та бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР". В ОБСЄ назвали обмін полоненими дуже символічним, а також висловили сподівання, що він сприятиме виконанню інших пунктів мінських домовленостей.

Також РБК-Україна писало, що на початку березня ОБСЄ фіксувала зменшення кількості обстрілів на Донбасі. З 23 березня по 5 квітня було зафіксовано близько 8,7 тисячі обстрілів, що на 23% менше попереднього двотижневого періоду.