Україна увійшла до трійки лідерів за розміром завданих РФ збитків

Мінекономіки РФ оцінило завдані Україною збитки в 775 млн доларів

Международные санкции против российских товаров за рубежом нанесли экономике Российской Федерации ущерб в 6,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют материалы Минэкономразвития РФ о работе по устранению барьеров на внешних рынках, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

Так, из презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров стал Европейский союз (25), на втором месте - Украина (22). Далее следуют Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).

При этом распределение стран по предполагаемому ущербу экономике РФ получилось иным: на первом месте оказался Евросоюз (2,4 млрд долларов), на втором - США (1,1 млрд долларов), а на третьем - Украина (775 млн долларов).

По данным министерства, за ними следуют Турция (713 млн долларов), Индия (377 млн долларов), Иран (320 млн долларов) и Китай (174 млн долларов).

В министерстве отметили, что Беларусь ввела против товаров из РФ относительно большое количество ограничительных мер, при этом предполагаемый ущерб от них составил лишь 42 млн долларов.

Подчеркивается, что наибольшие потери от ограничительных мер понес металлургический сектор - почти 4 млрд долларов, сельскохозяйственная промышленность оказалась на втором месте - 1,1 млрд долларов, а замыкает тройку химическая промышленность, понесшая потери в размере 640 млн долларов.

Всего против российских товаров введено 159 ограничительных мер в 62 странах.

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