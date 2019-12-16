Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн

Фото: мапа України та Європи (imbf.org)

Україна розташувалася вище деяких європейських країн, але нижче Білорусі

Україна посіла 39 місце в рейтингу найбільш могутніх країн світу в 2019 році, згідно з рейтингом американського журналу U. S. News & World Report. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт видання.

Так, лідером рейтингу стали Сполучені Штати Америки. Друге місце аналітики віддали Росії. Китай зайняв в рейтингу третє місце. У першій десятці також присутні три країни зі складу Євросоюзу - Німеччина, Франція, Великобританія. Також в топ-10 присутні Японія, Саудівська Аравія, Південна Корея та Ізраїль.

Позиція України у рейтингу вище Казахстану, Польщі, Фінляндії, Греції, Оману, а також Румунії, Угорщини, Болгарії, Хорватії, Португалії, Сербії, Чехії, та інших. Вище в рейтингу розташувався Єгипет, Катар, Ірак, Іран, Пакистан, Люксембург, Білорусь, В'єтнам, Південна Африка, і інші країни.

У минулому році Україна посіла в рейтингу 33 місце.

Як зазначається, рейтинг складено аналітиками BAV Group і Wharton School Університету Пенсильванії. У рейтингу враховувалися такі фактори, як економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство у світі, а також членство та участь України у міжнародних альянсах.

Раніше повідомлялося, що Україна посіла 17 місце в рейтингу, який показує індекс ефективності боротьби зі змінами клімату-2020.

Також РБК-Україна писало, що загальна вартість 100 найдорожчих українських брендів склав 6,2 млрд доларів. Автори рейтингу видання відзначають, що загальна вартість всіх 100 брендів за 2019 рік підвищилася на 4,7%