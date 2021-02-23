Україна знову заявила про необхідність миротворців ООН на Донбасі

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність перебування миротворців ООН на Донбасі. За його словами, вони мають допомогти Україні у відновленні контролю над ділянкою кордону в зоні конфлікту.
Про це йшлося на засіданні Генеральної асамблеї ООН.
За словами Кислиці, ключовим елементом деескалації на Донбасі є забезпечення безпеки.
"Поки 400-кілометрова ділянка кордону в зоні конфлікту залишається відкритою для потоку російського озброєння і військовослужбовців, ситуація залишається хиткою і напруженою. Суверенний контроль України над державним кордоном повинен бути відновлений за участі миротворців ООН", - наголосив він.
Нагадаємо, нещодавно Кислиця розповів, за яких умов на Донбас можуть увійти миротворці ООН.
Крім того, віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що розміщення миротворців ООН на Донбасі один із варіантів реалізації мінських домовленостей.
Водночас речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович говорив, що Україна поки не розглядає питання розміщення миротворців ООН на Донбасі.