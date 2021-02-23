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Україна знову заявила про необхідність миротворців ООН на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність перебування миротворців ООН на Донбасі. За його словами, вони мають допомогти Україні у відновленні контролю над ділянкою кордону в зоні конфлікту.

Про це йшлося на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

За словами Кислиці, ключовим елементом деескалації на Донбасі є забезпечення безпеки.

"Поки 400-кілометрова ділянка кордону в зоні конфлікту залишається відкритою для потоку російського озброєння і військовослужбовців, ситуація залишається хиткою і напруженою. Суверенний контроль України над державним кордоном повинен бути відновлений за участі миротворців ООН", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Кислиця розповів, за яких умов на Донбас можуть увійти миротворці ООН.

Крім того, віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що розміщення миротворців ООН на Донбасі один із варіантів реалізації мінських домовленостей.

Водночас речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович говорив, що Україна поки не розглядає питання розміщення миротворців ООН на Донбасі.

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