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Україна внесла ще дві російські компанії до списку санкцій

Автор: Даша Харченко

У середу, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 95 компаній. Серед них є дві, які зареєстровані в Російській Федерації.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

Зокрема, це Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Дорлідер", яка займається будівництвом автомобільних доріг і автомагістралей.

Друга компанія - "ТОВ Граніт-001", яка займається гуртовою торгівлею лісоматеріалами, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Згідно з указом, санкції застосовуються у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту, польотів і перевезень територією України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій, заборони на участь у приватизації, оренді державного майна тощо.

Обмеження введені строком на три роки.

Нагадаємо, 4 квітня Україна ввела санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указів ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

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