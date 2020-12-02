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Україна разом зі Швейцарією створить бюджетний ИВЛ

Автор: Олександр Білоус

Для створення бюджетного апарату знадобиться участь фахівців зі Швейцарії

Кабінет міністрів схвалив Меморандум про взаєморозуміння з урядом Швейцарії. Меморандум стосується українсько-швейцарського проекту "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19" - Фаза І".

Розпорядження ухвалене на засіданні уряду 2 грудня.

Документом доручено віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній підписати зазначений меморандум.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, розпорядження "створить правові підстави для подальшого підписання відповідного Меморандуму та забезпечення його практичної реалізації".

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Проект розпорядження погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономіки, Мін'юстом, Мінстратегпромом, МОЗ, МЗС. Прийняття розпорядження не потребуватиме витрат з державного або місцевих бюджетів України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів звільнив імпортні вакцини проти коронавірусу від податків.

Нагадаємо, у Львівській області в місті Жовква через відсутність електрики померли два пацієнта, які перебували в реанімаційному відділенні на апаратах штучної вентиляції легенів. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.

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