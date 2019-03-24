Україна через владу сильно відстає у розвитку від сусідів, - Рабінович

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

За словами Рабіновича, до влади має прийти нове покоління політиків

Поляки їздили до нас за продуктами, а зараз Україна скотилася до рівня африканських країн, а Польща - локомотив європейської економіки. Про це заявив народний депутат і лідер політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в черговому випуску авторської програми "П'ять питань Вадиму Рабіновичу За життя", повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsOne.

"Щоб зрозуміти ситуацію в нашій країні, потрібно порівняти Україну з країнами-сусідами. Ось, наприклад, Польща. Раніше поляки до нас їздили годуватися, а тепер їх країна стала локомотивом європейської економіки. А Україна перетворилася на відсталу "африканську" країну. Чому так? Тому що бездарна влада перетворила Україну з регіонального лідера у відсталу африканську країну. Секрет простий - у Польщі просто не крадуть", - вважає парламентарій.

За його словами, до влади має прийти нове покоління політиків. Ті, хто не працювали чиновниками ні при одній владі.

"Я ніколи в житті не був у політиці - ні за Януковича, ні за Ющенка. Тільки коли побачив, що вони роблять з моєю країною, вирішив йти в політику. Це було чотири з половиною роки тому. Я повісив на президентських виборах один білборд. Вимоги, написані на ньому, важливі і сьогодні. Я написав: "Всього один рік без цих сволот - і ми побудуємо велику Україну", - заявив народний депутат.

Політик вважає, що тільки чесно працюючі суди зможуть посадити всіх чиновників-корупціонерів.

"Ми в "Опозиційній платформі - За життя" пропонуємо ввести виборність суддів. Щоб люди самі обирали тих, кому довіряють. І при цьому був чинний механізм відкликання судді, якщо він буде вести себе нечесно. Це б допомогло впоратися з чиновниками, які зараз нахабно обкрадають українців. І тоді у країни з'явилися б гроші на розвиток, ми б змогли відмовитися від кредитів МВФ і зажити гідно", - підсумував Вадим Рабінович.