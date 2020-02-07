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Україна веде переговори з Китаєм щодо евакуації українців

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На евакуацію очікує близько 50 українців

Київ веде переговори з владою Китаю щодо дозволу на евакуацію громадян України з китайського Уханя, де стався спалах нового виду коронавірусу. Про це на брифінгу заявив виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кузіна, наразі на евакуацію з охопленого коронавірусом китайського міста очікують близько 50 українців.

"Заплановано рейс з міста Ухань для вивозу громадян України. В даний час здійснюється налагодження процесів і процедур для отримання дозволу від керівництва КНР", - сказав він.

Він додав, що деталі евакуації українців буде оголошено на брифінгу в понеділок, 10 лютого.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я повідомляли, що з охопленого коронавірусом китайського Уханя можуть евакуювати 60 українців. Дата евакуації українців з Уханя поки невідома.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я запропонували алгоритм дій для виявлення коронавірусу. Алгоритм було направлено обласним лабораторним центрам та закладам охорони здоров'я.

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