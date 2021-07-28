Україна посилює правила в'їзду: що треба для перетину кордону і КПВВ

Зазначимо, нові правила почнуть діяти через 7 днів з моменту публікації постанови. Станом на 28 липня її ще немає на урядовому порталі.

Фото: Інфографіка МОЗ (facebook.com/moz.ukr)

Нові правила перетину кордону України

Для іноземців обов'язково треба мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 і один з наступних документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Якщо немає підтвердження повного курсу вакцинації, то іноземний громадянин (крім осіб до 18 років) на в'їзді встановлює додаток "Вдома". Далі він зобов'язується почати самоізоляцію через 72 години, якщо протягом цього часу не отримає негативний тест.

Для громадян України перетин кордону з будь-яких країн безперешкодний, якщо є один з двох документів:

підтвердження повного курсу вакцинації;

довідка 063-О про перше щеплення за курсом вакцинації від COVID-19.

Іноземці з посвідкою на проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19.

Якщо ці документи відсутні, то громадяни та іноземці з посвідкою на проживання в Україні (крім осіб до 18 років та інших категорій, визначених постановою) повинні встановити додаток "Вдома". Також вони зобов'язуються через 72 години почати самоізоляцію при відсутності негативного тесту на COVID-19.

Якщо немає можливості використовувати додаток "Вдома", про людина має перебувати на обсервації.

Важливо! Додаток "Вома" не контролює і не обмежує пересування в перші 72 години після перетину кордону. Додаток буде контролювати самоізоляцію з третьої доби або в разі позитивного тесту на COVID-19 методом ПЛР.

Обов'язкова двотижнева самоізоляція для прибулих з Росії та Індії

Для всіх невакцинованих, незалежно від громадянства, які прибули з Росії або Індії та перебували на території цих держав понад 7 днів протягом останніх двох тижнів, будуть діяти більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема, для них буде встановлено обов'язкову 14-денна самоізоляцію без права її дострокового завершення.

Що з перетином КПВВ

Для перетину КПВВ за відсутності документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях або довідки 063-О про перше щеплення за курсом вакцинації від COVID-19 (крім осіб до 18 років), треба здати безкоштовний експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2