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Україна збільшила експорт товарів до країн Євросоюзу в 1,5 рази

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 14:19
Україна збільшила експорт товарів до країн Євросоюзу в 1,5 рази Фото: експорт з України до країн ЄС зріс на 53% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-жовтні 2021 року склав 111,867 млрд доларів, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року (82,689 млрд доларів). Експорт з України до країн ЄС зріс на 53%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-жовтень склав 54,468 млрд доларів, що на 37% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 33% до 57,399 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 12,931 млрд доларів.

Україна збільшила експорт товарів до країн Євросоюзу в 1,5 рази

Товарообіг з країнами ЄС зріс за 10 місяців на 39% до 45,616 млрд доларів, у тому числі експорт зріс на 53% до 21,954 млрд доларів, імпорт на 29% до 23,662 млрд доларів. Частка ЄС в експорті становить 40%, в імпорті - 41%.

Україна збільшила експорт товарів до країн Євросоюзу в 1,5 рази

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

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Державна митна служба
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