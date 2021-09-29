RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна затвердила стратегію деокупації Криму та заходи для її реалізації

Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. А також заходи щодо її реалізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до засідання уряду.

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було зазначено, "Кримська платформа" - це не разовий захід. Ми вітаємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації, залучаємо до цього питання кращих експертів і аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими партнерами і в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначимо, документ включає в себе 158 пунктів, останнім з яких є проведення місцевих виборів після деокупації півострова.

Фото: план заходів з реалізації Стратегії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підняти питання окупованих територій, у тому числі Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКрим