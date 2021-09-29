Україна затвердила стратегію деокупації Криму та заходи для її реалізації

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було зазначено, "Кримська платформа" - це не разовий захід. Ми вітаємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації, залучаємо до цього питання кращих експертів і аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими партнерами і в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначимо, документ включає в себе 158 пунктів, останнім з яких є проведення місцевих виборів після деокупації півострова.

Фото: план заходів з реалізації Стратегії