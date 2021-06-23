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Україна може посилити контроль за приїжджаючими з країн, де виявили штам "Дельта"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України вивчає можливість посилення контролю за в'їжджаючими з Великобританії, Індії, Росії та Португалії через штам коронавірусу "Дельта". Індійський варіант COVID - 19 швидше передається і частіше призводить до госпіталізації.

Про це на прес-конференції на полях форуму "Україна 30" заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, на засіданні Кабміну розглядалася можливість посилення контролю за в'їжджаючими в Україну з чотирьох країн - Великобританії, Індії, Росії та Португалії. У них, зазначив міністр, зафіксовано найбільше число хворих новим штамом коронавірусу "Дельта".

Ляшко зазначив, що особливість цього індійського варіанту COVID-19 полягає в більш швидкій передачі і частіше призводить до госпіталізації.

"Це призводить до того, що досить швидко заповнюються лікарні, зокрема, ми бачимо це в Росії", - сказав міністр, уточнивши, що поки в Україні штам "Дельта" не виявили.

Нагадаємо, раніше Польща посилила правила в'їзду для мандрівників з Великобританії.

Відзначити, Delta-варіант коронавірусу може стати домінуючим по всій Європі. Такий прогноз озвучили українські вчені.

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