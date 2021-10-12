Україна не втримала перемогу над Боснією. Інтрига в боротьбі за плей-офф відбору на ЧС зберігається

Перші хвилини пройшли в досить спокійному темпі - відчувалося, що для обох команд цей матч вкрай важливий. Правда, гра, здебільшого, проходила на половині поля боснійців. Після 10-ї хвилини українці остаточно заволоділи ігровою ініціативою і, по суті, перша небезпечна атака завершилася голом у ворота Шехіча. На 15-й хвилині Степаненко поблизу чужого штрафного помітив ривок у вільну зону від Циганкова, а той відразу прострілив уздовж воротарського на дальню штангу, де Ярмоленку потрібно було тільки потрапити у порожні ворота - 1:0.

Після голу українці трохи дали відчути м'яч суперникам, своєю чергою намагаючись скористатися вільними зонами на чужій половині поля. Так, на 24-й хвилині Соболь втік у контратаку і відмінно вирізав на Тимчика, який на божевільній швидкості виходив один в один з кіпером боснійців, але переграти того не зміг.

Ще один відмінний момент для взяття воріт був у Циганкова, якого суперники забули у власному штрафному майданчику, але український вінгер головою потрапити в кут воріт Шехіча не зміг.

Ближче до кінця тайму українці, таке враження, трохи підсіли, а боснійці стали діяти все гостріше. Спершу на 34-й хвилині українці пропустили дуже гостру контратаку від гравців збірної Боснії. Стеванович втік по Лівому флангу нашої оборони і зробив небезпечний простріл в штрафну. М'яч влучив до Колашинаца, який двічі з кута воротарського намагався пробити П'ятова, але обидва постріли блокували наші захисники.

А під завісу тайму рахунок цілком міг стати рівним. Рефері не помітив фол на нашій половині на Степаненка, м'яч отримав Хаджіахметович і пробив з-за меж штрафного майданчика. Цей постріл парирував Пятов, але м'яч підхопив Превляк і, обійти в штрафному Забарного пробивав з-під ноги Кривцова. П'ятов вже не реагував, але м'яч після невеликого рикошету від ноги нашого захисника пройшов поруч зі штангою.

У другому таймі гра пішла на зустрічних курсах - боснійці стали більше атакувати і залишали вільні зони, ніж раз по раз користувалися українці. Це явно гру оживило. Спершу Шапаренко з Ярмоленком організували відмінну атаку. Перший обігрався в стінку з другим, отримавши пас у відповідь п'ятою, але трохи не встиг пробити по воротах - підстрахував Колашинац.

Через хвилину, правда, вже боснійці мали відмінну можливість - після подачі з флангу українці забули про готівку у власному штрафному майданчику. Добре боснієць головою потрапити в створ не зміг.

А далі боснійці пропустили ще один ривок від Тимчика. Український латераль увійшов до штрафного майданчика і пробивав у дальній кут, але м'яч пройшов в сантиметрах від штанги.

І знову в другій половині тайму українці підсіли. Першим дзвіночком був найнебезпечніший удар з-за меж штрафного майданчика від Джеко. Українців в ефектному стрибку врятував П'ятов. Ще один небезпечний момент біля воріт українців виник на 74-й хвилині, коли Степаненко зазівався поблизу своїх воріт, його обікрав Превляк і пробивав з меж штрафного майданчика. Удар заблокував Кривцов, а друга спроба після підбору від того ж Превляка припала в руки П'ятову.

Але через три хвилини українці таки пропустили. Боснійці організували атаку другим темпом після розіграшу стандарту, а Матвієнко не встежив за центральним захисником Боснії Ахмедходжичем, який після знижки від партнера відразу пробив у дальній кут воріт П'ятова - 1:1.

У України був шанс вже в доданий час вирвати перемогу - небезпечний штрафний поблизу воріт Шехіча заробив Зубков. Але він же не зміг перекинути стінку. У підсумку нічия, яка зберігає інтригу в боротьбі за плей-офф в нашій групі. Тепер українцям потрібно перемагати в останньому турі відбору проти тієї ж Боснії. Правда, грати будуть в гостях. Та й тепер потрібно сподіватися, що Франція не поступиться Фінляндії в очній дуелі. Ще один матч фіни та боснійці проведуть між собою.

"Жовто-сині" як і раніше залишаються другими, але мають на один зіграний матч більше ніж у Боснії та Фінляндії.

УКРАЇНА-БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 1:1

Ярмоленко, 15 - Ахмедходжич, 77

Україна: П'ятов-Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь-Степаненко ,Шапаренко (Сидорчук, 72) - Ярмоленко (Зубков, 82), Циганков (Булеца, 82) - Яремчук (Сікан, 72)

Боснія і Герцеговина: Шехич-Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Колашинац (Ковачевіч, 90+1) - Хаджиахметович, Налич (Саріч, 58) - Гояк (Прчич, 58), Превляк (Демирович, 82) - Джеко