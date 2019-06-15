Україна U-20 - Південна Корея U-20: анонс матчу

Фото: гравці збірної України U-20 (ffu.ua)

Готуємося до фінального двобою юнацького чемпіонату світу 2019 року

Збірні України та Південної Кореї зустрінуться у фінальному матчі юнацького (U-20) чемпіонату світу з футболу 2019 року. Трансляція розпочнеться о 19:00, а дивитися гру можна на телеканалі UA: Перший. Букмекери вважають фаворитами підопічних Олександра Петракова. ФІФА не змогла надати Україні додаткові квитки на поєдинок.

15 червня 19:00

Лодзь, стадіон "Відзев"

Мало хто міг передбачити такий склад фіналістів, коли 23 травня розпочався чемпіонат світу з футболу серед молоді в Польщі. Більш химерні сторони, такі як Франція і Аргентина, відійшли від справ, в той час як два фіналісти, Україна і Республіка Корея, приїхали до Польщі з чіткими планами і виконали їх до сліпучого ефекту.

На шляху до фіналу "синьо-жовті" виграли свою групу, обігравши США (2:1) і Катар (1:0), а також зігравши внічию з Нігерією (1:1), після чого в плей-офф здолали Панаму (4 :1), Колумбію (1:0) та Італію (1:0). Таким чином, українська команда є єдиною збірною на ЧС-2019, яка не програвала. Безпрограшна серія підопічних Олександра Петракова на турнірі досягла позначки в шість поєдинків - 5 перемог і 1 нічия.

Що стосується збірної Південної Кореї, то на чемпіонаті світу U-20 в Польщі команда зазнала однієї поразки - ще в першому матчі від Португалії (0:1). Але потім команда зуміла всіх здивувати, вийшовши в плей-офф з другого місця після перемог над ПАР (1:0) і Аргентиною (2:1). Потім південнокорейці здолали Японію (1:0), Сенегал (3:3) і Еквадор (1:0).

Обидві команди вперше у своїй історії оскаржать звання найсильніших на планеті у віковій категорії футболістів до 20 років.