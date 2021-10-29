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Україна і Туреччина можуть підписати угоду про вільну торгівлю в лютому, - Кулеба

Автор: Валерія Поліщук

Україна і Туреччина вже в лютому наступного року можуть підписати угоду про вільну торгівлю. Угода сприятиме встановленню нових ділових зв'язків між країнами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на колонку американського аналітичного центру Atlantic Council.

"В даний час вже готується ряд угод і документів перед стратегічною Радою (Україна-Туреччина - ред.) наступного року. Обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про вільну торгівлю після багатьох років переговорів",- повідомив Кулеба.

За його словами, угода, після того, як набуде чинності, значно посилить і без того міцні торговельні зв'язки між двома країнами.

"Оскільки двостороння торгівля стабільно зростає, ми також плануємо найближчим часом провести засідання Спільної міжурядової торговельно-економічної комісії", - додав міністр.

Кулеба також повідомив, що в України і Туреччини набагато більше спільного, ніж тільки на рівні торгівлі.

"Зайве говорити, що у Туреччини і України набагато більше спільного, ніж зростаюча торгівля, зростаюча співпраця у військовій і технічній сферах і спільне зобов'язання до припинення російської окупації Криму", - заявив міністр.

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Дмитро КулебаТурция