Україна вимагає включити питання донецької "Ізоляції" до порядку денного ТКГ

Українська сторона вимагає включити питання донецької тюрми "Ізоляція" до порядку денного Тристоронньої контактної групи. На території колишнього заводу утримують українських полонених.

Про це журналістам заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, на минулих переговорах ТКГ запропонували включити до порядку денного окреме питання про в'язницю "Ізоляція", в якій утримують полонених.

"Це такий завод був, який зараз як в'язниця, в якій знущаються, тортури застосовуються до людей і так далі. Ми підняли це питання і чекаємо від посла Фріша (Тоні Фріш, координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі, - ред.) його реакції. Ми вимагаємо, щоб питання "Ізоляції" було включено до порядку денного як мінімум гуманітарної групи", - зазначив Резніков.

Він додав, то глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив відповідне звернення представникам Росії та ОБСЄ.

Відзначимо, в Донецьку в 2010 році на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів відкрили арт-центр "Ізоляція". У червні 2014 року територія була захоплена бойовиками так званої "Донецької народної республіки".

На сьогодні на території "Ізоляції" утримуються українські полонені. Зокрема, за даними "Радіо Свобода", там утримували вже звільнених професора Ігоря Козловського та журналіста Станіслава Асєєва.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді заявили, що не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей 25 жовтня.

До цього Німеччина закликала Україну вирішити політичні питання для виборів в ОРДЛО.