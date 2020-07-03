Україна витрачає мільйони на ліквідовані Вищі суди, - "Схеми"

Фото: на Вищі суди продовжують виділяти мільйони (РБК-Україна)

За два роки на ліквідацію витратили 157 млн гривень

Україна за два роки витратила мільйони гривень на ліквідацію трьох Вищих судів. Однак вони існують до цих пір, а судді продовжують отримувати зарплату.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

Повідомляється, що на ліквідацію Вищого господарського, Вищого адміністративного та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ витратили 157 млн гривень, а в цьому році заплановані витрати ще майже на 73 млн.

Ці суди досі працюють, хоча їх мали ліквідувати, а замість них створено Верховний суд з касаційними судами відповідної спеціалізації.

Зокрема, на утримання Вищого госпсуду за 2018-2019 року витрачено майже 54 млн гривень, на 2020 виділили ще 18 млн. На Вищий адмінсуд 63 млн і 32 млн гривень відповідно, на Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ - 41 млн і 22,5 млн гривень.

Як зазначає голова ліквідаційної комісії цих судів Любов Соловйова, вони не можуть бути ліквідовані, поки суддів не переведуть або вони не звільняться. На сьогодні у Вищому госпсуді продовжують працювати 13 суддів, у двох інших - по 18.

Питаннями переведення і звільнення займається Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка не працює вже майже 8 місяців.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що у трьох членів Вищої ради правосуддя, які беруть участь в розгляді справи судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, міг бути конфлікт інтересів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна