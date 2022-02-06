Україна в топ-4 футзального Євро, старт зимової Олімпіади та нові "королі" Африки: підсумки тижня в спорті

Футзальне Євро-2022

Українська національна команда вперше з Євро-2005 дісталася до 1/2 фіналу великого турніру. Після гойдалок у груповому етапі "синьо-жовті" видали три феєричні матчі цього тижня.

Спершу в чвертьфіналі чемпіонату підопічні Олександра Косенка перестріляли казахів (5:3). А далі турнірна сітка подарувала протистояння, якого роками намагаються уникнути міжнародні федерації – Україна проти Росії.

Українці видали матч життя, але таки поступилися російській команді, де першу скрипку грають натуралізовані бразильці. Справжня драма з надією на фінальних хвилинах – другий гол за рахунку 1:3 і пенальті – змінилися на розчарування, коли Шотурма схибив з позначки.

"Втішний фінал" проти Іспанії українці програли (1:4), вочевидь, якраз через емоційну втому. Однак, Євро-2022 не тільки повернуло збірну України до еліти футзалу. Чемпіонат ще й привернув увагу на батьківщині й потенційно сприятиме популярності гри. А поки чемпіоном стала Португалія.

Старт Олімпіади-2022

Із пишної церемонії відкриття на пекінському "Національному стадіоні" стартували зимові Олімпійські ігри. Делегація кожної з країн-учасниць пройшли традиційною ходою. Україна була представлена десятком спортсменів, яких з трибун підтримав президент НОК Сергій Бубка.

Усього до Китаю полетіло 45 українських спортсменів. Вони змагаються у 12-ти дисциплінах. Найбільше надії вітчизняні вболівальники покладають на біатлон і фрістайл. Щоправда, в двоборстві Україна вже встигла провалитися. У змішаній естафеті українці стали лише 13-ми. Тріумфували ж норвежці з Йоханнесом Бьо на чолі.

Перші дні змагань принесли низку несподіванок і нових рекордів. Зокрема, перше "золото" в історії зимових Ігор взяла Нова Зеландія. А нідерландська ковзанярка Ірен Схаутен оновила рекорд на дистанції 3000 м у жінок. Медалі здобули вже 18 країн. У новому тижні – черга за Україною.

Кубок африканських націй

Нарешті головна футбольна подія тижня – фінал Кубка африканських націй. Ще в понеділок претендентів на трофей залишалося четверо. Та дива у півфіналах не сталося – у вирішальний матч потрапили очолювані зірками "Ліверпуля" збірні Сенегалу (Садьйо Мане) та Єгипту (Мохамед Салах).

Однак, фінал вийшов у традиційному передусім для Європи стилі. Багато боротьби, обмаль моментів, трилер із тактичними премудростями. Мане вже на 7-й хвилині міг стати національним героєм навіки, але єгипетський воротар впорався з одинадцятиметровим вінгера.

Довелося чекати ще майже 120 хвилин, аби нарешті побачити м'яч у сітці воріт. У післяматчевій лотереї обидві команди спочатку виглядали переконливо, та потім пішли промахи. А вирішальний одинадцятиметровий за Сенегал після сейву Менді реалізував, звісно ж, Мане. Із третьої спроби "Леви Теранги" виграли фінал КАН.