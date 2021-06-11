Україна може зіграти з Росією на Євро: складний, але реальний розклад

Збірна України та Росії, а також російські та українські клуби з 2014 року розлучаються у відбіркових циклах і в єврокубках. Але іноді зіткнення все ж стає реалістичним. І Євро-2020-один з таких випадків.

В якому випадку Україна і Росія можуть зіткнутися вперше за багато років - в матеріалі РБК-Україна.

З моменту розпаду СРСР Україна і Росія зіграли тільки двічі і обидві гри були в рамках кваліфікації на Чемпіонат Європи-2000. У вересні 98-го року Україна в Києві перемогла Росію 3:2, а в жовтні 99-го зіграла внічию в Москві 1:1.

З тих пір жереб і різні розклади розводили Україну і Росію в сітках турнірів. Але з 2014 року додався ще й фактор війни. Після окупації Криму і Донбасу УЄФА, щоб уникнути конфліктів між командами і вболівальниками, затвердила розведення українських і російських команд у всіх турнірах. Звичайно, на фінальних стадіях плей-офф в єврокубках вони могли зійтися просто в силу зменшення кількості учасників і неможливості розвести команди. Але з тих пір теж таких ігор не було. Щоразу українські чи російські команди не доходили разом у пізні матчі на виліт.

Євро - 2020 може стати одним із прикладів, коли в плей-офф команди не можна розвести. Але для цього збірним Росії та України потрібно буде подолати стадію 1/8 фіналу. У чвертьфіналі зустріч вже можлива, але і там не так все просто.

Для зустрічі Росії та України в плей-офф Євро повинна скластися одна з комбінацій подій:

Україна посідає перше місце у своїй групі, А Росія-друге. У цьому випадку команди в 1/4 фіналу зіграють в Баку;

Україна посідає друге місце, а Росія-перше. Тоді в 1/4 фіналу Збірні зіграють у Мюнхені.

Крім цього, можлива зустріч аж у півфіналі (у фіналі - само собою). Тут працюють наступні комбінації:

Україна виходить в плей-офф з першого місця в групі, Росія - з третього;

Україна виходить з другого місця, а Росія-з третього або першого

Україна виходить в плей-офф з третього місця, а Росія-з першого.

При цьому потрібно пам'ятати, що з третього місця виходять тільки чотири з шести команд в групах. Тобто при поганій різниці забитих і пропущених голів Росія або Україна з третього місця можуть не потрапити в 1/8 фіналу.