Україна стартує на Євро-2020 матчем з Нідерландами: онлайн поєдинку

Перша половина завершилася. Українцям вдалося зберегти свої ворота "сухими" - 0:0. Є 15 хвилин трохи перевести дух. Поки одним з головних героїв української збірної можна сміливо називати Бущана.

40 '- а тепер уже самі нідерландці пробачили. Думфріс із забійної позиції головою пробив повз.

39 '- БУЩАН!!! Що творить кіпер української збірної. Вейналдум стріляв з-за меж штрафного, м'яч влучив у когось із українців, але навіть так Георгія сьогодні не збентежити

30 '- Ярмоленко хитнув захисників і пробив з неробочої правої з лінії штрафної. М'яч прилетів прямо в руки Стекеленбурга.

28 '- впав Ярмоленко у штрафному Нідерландів і відразу звернув погляд на рефері, але Брих порушення не вгледів.

(uefa.com)

27 '- Бущан просто красень. Знову Нідерланди організували найнебезпечнішу атаку, але наш воротар не дав себе обіграти Вегхорсту, який вже був готовий забивати в порожні ворота.

До середини першого тайму Нідерланди більше володіють м'ячем - 63% на 37% в українців. За ударами також "помаранчеві" попереду - 7 (2 в створ) проти 2 (1) у "жовто-синіх".

Ух, мало не привезли українці собі. Забарний зрізав м'яч, до якого мало не добарлся ван Аанхолт. Його на частку секунди випередив Бущан.

Трохи спав темп. Нідерландці більше контролюють м'яч, українці поки розраховують на контратаки.

15' - перший удар по воротах є в України. Яремчук змістився з флангу в центр, але удар, відверто кажучи не вийшов. Легкий сейв для Стекеленбурга.

13' - а ось і сама заміна. Марлос змінив травмованого Зубкова.

11' - у України готується заміна. Марлос вже у кромки поля. Мабуть, Зубков отримав пошкодження

Ось він - сейв Бущана. Георгій вже двічі вступав в гру.

Фото: (uefa.com)

7' - ще один відмінний момент у Нідерландів. Вейналдум пробивав метрів з 10-ти, але, благо, вище. Початок матчу просто божевільний

5' - Бущаніще !!! Нідерланди вивели на забійну позицію Думфріса, але українців врятував кіпер "Динамо".

4' - кутовий заробила Україна. Після подачі Малиновського трохи не дістав м'яча Ярмоленко. А все ж Стекеленбург на виході помилився.

Ух, початок, що треба. На 2-й хвилині українці організували небезпечну атаку, але в штрафний ні Яремчуку, ні Зубкову пробити не вдалося. А потім контратаку організували нідерландці, яку ударом з лінії штрафного завершив Депа. Бущан був на місці.

Ну що, понеслося. Поєдинок почали нідерландці.

До слова, поєдинок обслуговує німецька бригада суддів на чолі з Феліксом Брихом.

Фото: матч судить німецька бригада арбітрів (uefa.com)

Команди з'явилися на полі, до матчу залишаються лічені хвилини. Віримо в нашу збірну.

Стали відомі склади команд

Україна: Бущан-Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко-Сидорчук, Зінченко, Малиновський-Ярмоленко (к), Яремчук, Зубков

Нідерланди: Стекеленбург-Тімбер, де Врей, Блінд - Думфріс, де Роон, Вейналдум, де Йонг, ванн Аанхолт-Вегхорст, Депай