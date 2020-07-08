Україна стала піонером нового ринку зелених облігацій

Фото: вітрові турбіни (dtek.com)

"ДТЕК ВДЕ" відкрила важливий для ринків, що розвиваються, інструмент фінансування

Компанія "ДТЕК ВДЕ" отримала нагороду "New Market Green Pioneer" від Climate Bonds Initiative (CBI) за перший випуск зелених облігацій серед українських компаній. У листопаді 2019 року "ДТЕК ВДЕ" випустила перші зелені єврооблігації на суму 325 млн євро під 8,50% терміном на 5 років.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Розміщення облігацій стало знаковою подією для галузі і дозволило ДТЕК стати першопрохідцем на українському ринку ВДЕ: угода стала першим в історії випуском зелених облігацій класу "В", деномінованих в євро, і першим випуском облігацій компанії ВДЕ в Центральній та Східній Європі.

"Приєднання української нефінансової корпорації до зростаючої групи організацій, що випустили зелені облігації, - це довгоочікувана і надихаюча ознака розвитку ринку і зниження вхідного бар'єра. Щобільше, оскільки в енергобалансі України домінуючу роль відіграють викопні види палива, розміщення облігацій ДТЕК є важливим кроком у правильному напрямку розвитку ринку", - йдеться в повідомленні CBI.

Своєю чергою, генеральний директор "ДТЕК ВДЕ" Філіп Лекебуш заявив, що компанія пишається тим, що торік змогла успішно ініціювати дебютне залучення зелених єврооблігацій і відкрити важливий для ринків, що розвиваються, інструмент фінансування.

"Ця нагорода - важливе досягнення для нашої компанії й для України. Український сектор ВДЕ став однією з небагатьох історій успіху для країни, залучив інвестиції на суму понад 10 млрд євро. Важливо, щоб Україна швидко подолала поточну кризу в енергетичній галузі і продовжила шлях реалізації довгострокових структурних реформ і декарбонізації економіки відповідно до ключових цілей європейської політики", - додав Філіп Лекебуш.

Нагадаємо, "ДТЕК ВДЕ" - операційна компанія, що управляє активами ДТЕК у відновлюваній енергетиці. ДТЕК - провідний національний інвестор в енергетику України. За 15 років компанія інвестувала в розвиток галузі понад 10 млрд доларів, включаючи 1,2 млрд євро в розвиток зеленої генерації.

Нагорода Green Bond Pioneer Awards (GBPA) є головним міжнародним визнанням кращих практик та інновацій у сфері зеленого фінансування. Climate Bonds Initiative (CBI) - неприбуткова міжнародна організація, орієнтована на інвесторів і прагне мобілізувати облігації в розмірі 100 трлн доларів для вирішення проблем зі зміною клімату.