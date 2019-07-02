Україна стала єдиною в Європі країною без обов'язкового екомоніторингу, - експерт

Україна стала єдиною країною в Європі, яка досі не запровадила обов'язковий екологічний моніторинг. Про це заявила керівник Громадського формування з охорони громадського порядку "Екологічний патруль Дніпропетровської області" Тетяна Лампик, яка зараз знаходиться на міжнародній науковій конференції "Екологія і безпека" в Болгарії, передає РБК-Україна.

Як розповіла експерт, наукова конференція Ecology & Safety зібрала в цьому році вчених з 46 університетів не лише Європи, але і Китаю. Доповіді переважно стосувалися досліджень незадовільного стану річок, досліджень грунту.

"І тільки ми говорили про обов'язковий екологічний моніторинг. Тому що скрізь у світі він вже є. Скрізь, крім України. І учасників конференції дуже здивувало, що у нас цим займаються тільки громадські активісти та ГО", - розповіла Лампик.

Вона зазначила, що згідно з досвідом інших країн, дієвим може бути тільки обов'язковий державний моніторинг. Україна брала на себе такі зобов'язання перед Європою. Проте в результаті був ухвалений закон, який віддає питання проведення екологічного моніторингу "на розгляд підприємства, а це створює для країни ряд ризиків", підкреслила експерт.

"Державний постійний і обов'язковий екологічний моніторинг, по-перше, дозволить контролювати забруднення довкілля підприємствами. А по-друге, стане базою для розробки ДСНС та іншими компетентними службами комплексів заходів на випадок різних надзвичайних ситуацій. Що робити при розливі нафтопродуктів? Як зменшити шкоду, коли при пожежі на підприємстві відбуваються великі викиди в повітря сірки або інших небезпечних речовин? У нас щось сталося, ЗМІ про це написали – і на цьому все. Держава особливо цим не займається ", - говорить Лампик.

Крім того, обов'язковий екологічний моніторинг, на думку керівника "Екопатрулю", дозволить проконтролювати, щоб на підприємствах були передбачені заходи, які дозволять локалізувати викиди небезпечних речовин і наслідки НС для навколишнього середовища.

"Більшість підприємств готові до впровадження обов'язкового державного моніторингу. Тому що це дозволить не вішати всі гріхи на якесь одне підприємство, на яке, умовно кажучи, вказали пальцем, а, проаналізувавши результати досліджень, точно встановити, хто винен. І покарати його", - підкреслила вона.