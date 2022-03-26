Україна та США створили безпековий діалог на рівні МЗС і Міноборони
Україна започаткувала формат 2+2 зі Сполученими Штатами Америки на рівні очільників зовнішньополітичних і оборонних відомств.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter міністра оборони Резнікова.
"Вперше зустрічаємося у форматі 2+2. Разом із Дмитром Кулебою ми обговорюємо поточні питання і співпрацю в політичній та оборонній сферах між Україною і США", – заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Двостороння зустріч відбувається у столиці Польщі. Україна та США обговорюють зміцнення позиції офіційного Києва в протистоянні російській агресії. Пізніше четверо урядовців (Резніков, Кулеба, держсекретар Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін) будуть присутні під час промови американського президента Джо Байдена.
До слова, Євросоюз прагне серйозно покарати РФ за розв'язування війни проти України.
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