RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна та США продовжать співробітництво у сфері науки та технологій

Автор: РБК-Україна

Президент країни Володимир Зеленський схвалив закон стосовно ратифікації угоди між Україною та США щодо співробітництва у сфері науки та технологій. Термін дії колишньої домовленості закінчився ще у 2019 році.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

Як зазначає представництво, відповідний закон Верховна рада ухвалила 3 червня 2021 року.

Вперше угода стосовно співробітництва між країнами у сфері науки та технологій була підписана 4 грудня 2006 року в Вашингтоні. Після закінчення терміну дії, 9 липня 2019 року уряди обох країн прийняли рішення продовжити дію документа на п’ятирічний період.

В першу чергу, угода повинна зміцнити та розширити відносини між науково-технічними спільнотами України та США. Зокрема, домовленість може позитивно вплинути на співпрацю в мирних цілях у галузях, які становлять взаємний інтерес.

"Відповідно до документа, вчені та дослідники матимуть можливості для обміну науково-технічною інформацією, досвідом і методологією проведення досліджень", - зазначає пресслужба президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнанаука