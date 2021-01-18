Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID

Україна одночасно може отримати три різні вакцини від COVID. Виробників поки не розкривають, оскільки підписано договори про нерозголошення.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні ведуться переговори з шістьма виробниками вакцини, які на сьогодні завершують третю стадію клінічних випробувань і реєструють їх.

"Практично з усіма Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement. Це означає, що ми не маємо права обговорювати публічно ці речі, тому я не можу називати якісь назви або параметри", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що переговори дали результат і Україна отримає вакцину не пізніше лютого.

"На сьогодні є можливість вибирати з трьох вакцин, і швидше за все, у перших партіях ми будемо мати три різних вакцини. Всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, однозначно будуть схвалені ВООЗ і в інших країнах. Тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Бразилія схвалила використання вакцини Sinovac, яку хоче закупити МОЗ України.

Також повідомлялося, що Україна вийшла на фінальну стадію переговорів з AstraZeneca.