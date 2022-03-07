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Україна створила спеціальний пакет допомоги бізнесу: що це означає

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Понеділок 07 березня 2022 11:55
Україна створила спеціальний пакет допомоги бізнесу: що це означає Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд створив соціальний пакет допомоги для українського бізнесу. Зокрема, підприємства та ФОПи звільняються від єдиного соціального вкладу (ЄСВ) на час війни в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Україна вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Дати більше сил Україні поки ми боремося. Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу і працівникам", - заявив президент.

За його словами, на час військового вторгнення ФОПи 1 і 2 груп будуть повністю звільнені від оплати ЄСВ.

При цьому підприємства та ФОПи 3 групи будуть звільнені від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил України та інших захисних формувань, у тому числі і Сил територіальної оборони.

"Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю держкоммунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії на час воєнного стану і ще мінімум на рік після його завершення. Відстрочується сплата податків для всіх підприємств, які не можуть їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакета допомоги", - підкреслив Зеленський.

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