Україна створює коаліцію країн-лобістів для вступу до ЄС, - Зеленський

Україна створює коаліцію країн-учасниць Європейського союзу, які будуть лобіювати її вступ до ЄС. Литва вже підтвердила підтримку Києва на шляху до євроінтеграції.

Про це на прес-конференції з литовським колегою Гітанасом Наусєдою заявив президент України Володимир Зеленський.

"Повноправне членство України в Європейському союзі не можна відкладати в довгий ящик. Україна в ЄС - це не фантастична далека мрія, а стратегічна мета, яку ми хочемо втілити якомога швидше, сформувавши широку коаліцію країн ЄС, які в хорошому сенсі цього слова стануть лобістами України на цьому складному шляху", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні Зеленський і Наусєда підписали Спільну декларацію про європейську перспективу України. Вона фіксує підтримку європейської перспективи України з боку Литви, а також визначає, що Україна, як і будь-яка європейська країна, яка поважає цінності, закріплені в Договорі про Європейський союз, може подати заявку на вступ при дотриманні всіх умов і зобов'язань.

При цьому Литва підтримає Україну, коли буде вирішено подати відповідну заявку.