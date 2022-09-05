ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна погодиться на переговори лише з позиції сили, - Клімкін

Новость на русском →
Понеділок 05 вересня 2022 16:47
Україна погодиться на переговори лише з позиції сили, - Клімкін Фото: колишній голова МЗС України Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна вестиме переговори з Росією тільки з позиції сили, не погоджуючись на умови, які Кремль нав'язує.

Про це у своїй колонці для РБК-Україна пише екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

За його словами, у Москві продовжують говорити про переговори, бо бачать, що позиція України посилюється, а санкції дедалі серйозніше б'ють по Росії. При цьому, поки Кремль має такі самі умови - Україна має визнати незалежність псевдореспублік "Л/ДНР", Криму у складі Росії та погодитися на статус "сірої зони", як країна, яка не увійде до складу НАТО.

Переговори, на думку Клімкіна, все одно відбудуться, але Україна на них піде лише маючи сильну позицію.

"Сильна позиція - це комбінація наших військових успіхів і подальшого тиску, у тому числі й енергетичного. І не тільки Заходу. Ось ці два фактори і змусять їх відмовитися повністю від їхніх попередніх вимог", - написав Клімкін.

Однак на сьогодні в України, зазначив екс-голова МЗС, ще недостатньо сильна позиція для переговорів.

"Ми сильну позицію ще не створили, але тиск на російський режим йде. Нам треба з ними говорити лише тоді, коли вони зрозуміють, що повинні відмовитися від усіх їхніх початкових вимог. Це і є сильна позиція", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з Росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.

При цьому російська сторона після "зернової угоди" захотіла більш широких переговорів з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити