Україна зможе відправити поліцейських до Європолу. Підписано важливу угоду

З українського боку угоду підписав голова Нацполіції ігор Клименко. З нідерландської - посол Королівства в Україні Йоганнес де Мол. Документ передбачає привілеї та імунітет для офіцерів української поліції, відряджених до Європолу.

"Угода спрямована на врегулювання питання гарантій безпеки та захисту українських офіцерів зв'язку при виконанні ними завдань в Європолі", - зазначили в Нацполіції.

Там уточнили, що реалізація цієї Угоди дозволить направити українських поліцейських в Європол відповідно до постанови Кабміну України від 22 травня 2019 №494 "Про направлення офіцерів зв'язку в Європейський поліцейський офіс".

Підписана угода, зазначили в Нацполіції, посилює співпрацю між Україною, Європолом та ЄС у запобіганні та боротьбі з міжнародною злочинністю в рамках взятих на себе українською стороною зобов'язань у сфері європейської інтеграції.

Фото: Україна і Нідерланди підписали угоду про імунітет поліцейських при Європолі (mvs.gov.ua)