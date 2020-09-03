Україна - Швейцарія: прогноз на стартовий матч у Лізі націй

Збірна України стартує у вищому дивізіоні Ліги націй матчем проти команди Швейцарії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися поєдинок можна на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна".

3 вересня 21:45

Львів, стадіон "Арена Львів"

Букмекери яскраво вираженого фаворита у майбутньому протистоянні не бачать. Ставки на перемогу команди Андрія Шевченка приймаються з коефіцієнтом 2,35, для порівняння, успіх збірної Швейцарії оцінюється у 3,00. Трохи вище котирування на нічийний результат - 3,10.

На думку фахівців, матч буде не дуже результативним. Найбільш ймовірний рахунок - мінімальна нічия 1:1. Коефіцієнт на такий результат зустрічі становить 5,50. Менш імовірною вважається перемога України з рахунком 1:0 - 7,50, в той час, як мінімальна перемога швейцарців оцінена в 8,00.

Попередні зустрічі

Українці ще жодного разу не перемагали швейцарців в основний час, хоча і зустрічей було всього лише дві. На ЧС-2006, де Андрій Шевченко ще був у ролі футболіста, команда здолала суперника по пенальті. А товариський поєдинок у 2010 році завершився внічию - 2:2.