Україна - Швеція: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020

УКРАЇНА - ШВЕЦІЯ 0:0

11' - Яремчук! Дуже хороша комбінація вдалася українцям в чужій штрафній. Ярмоленко обігрався з Яремчуком, а Роман, хоч і з кута, але гостро пробив у ворота. Спас шведів кіпер Ульсен.

9' - а ось і перший удар у України, правда вийшов він вкрай невдалим у Шапаренко. Микола пройшов по центру і з непоганої позиції зважився на удар, але м'яч ледь не полетів в аут.

7' - перша небезпека біля воріт Бущана. Двічі шведи намагалися пробити, але обидва рази удари блокувалися нашими захисниками. В результаті кутовий, який завершився нічим.

5' - трохи шведи підібгали українців на нашій половині поля, але поки все без загострення.

4' - поки збірні не форсують події, спокійно катаючи м'яч в центрі поля.

Понеслася. Україна починає цей поєдинок з центру поля.

Команди вже на полі. Звучить гімн України.

До матчу залишається півгодини, а поки є основні склади команд.

Україна: Бущан - Кривцов, Забарний, Матвієнко - Караваєв, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко - Ярмоленко, Яремчук

Швеція: Ольсен - Люстіг, Лінделеф, Даніельссон, Аугустінссон - Ларссон, Ольссон, Екдаль, Форсберг - Кулусевскі, Ісак