Україна зекономить 200 млн доларів на рік через відмову вивозити ядерне пальне до РФ

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, з 2001 року відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-1000 Запорізької атомної електростанції зберігається у пристанційному сховищі "сухого" типу.

Водночас до 2021 року відпрацьоване ядерне паливо Рівненської, Хмельницької та Южно-Української атомних електростанцій вивозилося для технологічного зберігання та переробки до спеціалізованих підприємств Російської Федерації.

"Із введенням в експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій Україна відмовляється від зазначених послуг російських підприємств та планує зберігати відпрацьоване ядерне паливо у власному сховищі", - йдеться в документі.

За розрахунковими даними ДП "НАЕК "Енергоатом", експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу Запорізької атомної електростанції дає змогу заощаджувати близько 100 млн доларів щороку за рахунок виключення витрат за послуги російських підприємств із зберігання та переробки відпрацьованого ядерного палива шести енергоблоків зазначеної станції.

"Введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій дасть змогу збільшити заощадження майже на 200 млн доларів на рік", - йдеться в документі.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок власних і кредитних (позикових) коштів, залучених ДП НАЕК "Енергоатом" під державні гарантії.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 8,9 млрд гривень, з них власні кошти ДП "НАЕК "Енергоатом" - 7,519,4 млрд гривень, кредитні (позикові) кошти -1,4 млрд гривень.