Україна сьогодні відзначає День Конституції

Основному закону нашої країни виповнюється 25 років. Народні депутати працювали над його створенням протягом шести років.

Основний закон України був прийнятий о 9: 18 ранку 28 червня 1996 року. За нього проголосували 315 народних депутатів (при 300 необхідних). Тоді голосування проводилося окремо за кожну статтю закону. Для цього Верховній Раді довелося безперервно пропрацювати 24 години.

Він гарантував право приватної власності, затверджував державну символіку, статус української мови як державної, а Крим визнавався Автономною Республікою у складі України.

До цього в Україні діяла Конституція УРСР 1978 року, з деякими змінами. Прийняттю Конституції передував Конституційний договір між парламентом і президентом України Леонідом Кучмою, підписаний 8 червня 1995 року.

З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі.

28 червня - державне свято та офіційний вихідний в Україні. Це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції, яка складається з 15 розділів і 161 статті.

Починаючи з Леоніда Кучми кожен глава держави хотів змінити Конституцію.

Зокрема, з Днем Конституції України привітав президент Володимир Зеленський.

"Конституції України-25! Вона молода, але зріла і мудра. Вона демократична і людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини і громадянина. Конституція-символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас з цим особливим святом!",- написав він у Twiiter.