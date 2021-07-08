RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна зробить політичну помилку, якщо запровадить податок на "зелену" енергію, - інвестори

Автор: РБК-Україна

Україна зробить недозволену політичну помилку в разі, якщо запровадить акцизний збір на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні. Річ у тому, що введення акцизу є порушенням наданих державою, зокрема Кабінетом міністрів гарантій іноземним інвесторам.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на заяву представників організацій ЄС.

Зокрема, Рута Балтаус, група підтримки України в ЄС заявила, що втратила стратегічне бачення розвитку сектору енергетики.

"Якщо сектор ВДЕ припинить свій розвиток, то як уряд буде виконувати Енергетичну стратегію, особливо в контексті майбутньої сертифікації ринку на відповідність ринковими правилами функціонування?" - заявила вона.

На думку Рути, то, що рішення про прийняття зеленого акцизу вже політично погоджено викликає подив у інвесторів і міжнародних фінансових організацій.

Торстен Воллерт, керівник групи підтримки України з питань енергетики та навколишнього середовища Представництва ЄС, зазначив, що уряд повинен розуміти, до яких наслідків може привести непродумане рішення по акцизному збору для сектора ВДЕ.

При цьому Джеофф Берлін, со-глава Ukraine Power Resources, повідомив, що президент України Володимир Зеленський втратив довіру до себе з боку американських інвесторів.

"Президент повинен розуміти, що він не має права так поводитися з американськими інвесторами в зелену енергетику і чекати їх позитивне ставлення до себе", - заявив Берлін.

У свою чергу, радник з питань торгівлі посольства Канади Адам Барболе підсумував, що Кабінет міністрів України ігнорує єдиний голос всіх посольств, що не дозволено для держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма повинна бути виключена з законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

Крім того, як повідомлялося, норма про введення акцизу повинна бути виключена з законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Читайте РБК-Україна в Google News