Україна зробить політичну помилку, якщо запровадить податок на "зелену" енергію, - інвестори

Україна зробить недозволену політичну помилку в разі, якщо запровадить акцизний збір на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні. Річ у тому, що введення акцизу є порушенням наданих державою, зокрема Кабінетом міністрів гарантій іноземним інвесторам.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на заяву представників організацій ЄС.
Зокрема, Рута Балтаус, група підтримки України в ЄС заявила, що втратила стратегічне бачення розвитку сектору енергетики.
"Якщо сектор ВДЕ припинить свій розвиток, то як уряд буде виконувати Енергетичну стратегію, особливо в контексті майбутньої сертифікації ринку на відповідність ринковими правилами функціонування?" - заявила вона.
На думку Рути, то, що рішення про прийняття зеленого акцизу вже політично погоджено викликає подив у інвесторів і міжнародних фінансових організацій.
Торстен Воллерт, керівник групи підтримки України з питань енергетики та навколишнього середовища Представництва ЄС, зазначив, що уряд повинен розуміти, до яких наслідків може привести непродумане рішення по акцизному збору для сектора ВДЕ.
При цьому Джеофф Берлін, со-глава Ukraine Power Resources, повідомив, що президент України Володимир Зеленський втратив довіру до себе з боку американських інвесторів.
"Президент повинен розуміти, що він не має права так поводитися з американськими інвесторами в зелену енергетику і чекати їх позитивне ставлення до себе", - заявив Берлін.
У свою чергу, радник з питань торгівлі посольства Канади Адам Барболе підсумував, що Кабінет міністрів України ігнорує єдиний голос всіх посольств, що не дозволено для держави.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті в першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма повинна бути виключена з законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.
В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.
Крім того, як повідомлялося, норма про введення акцизу повинна бути виключена з законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.