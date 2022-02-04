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Україна – Росія: тренер футзальної збірної пообіцяв докласти максимум зусиль для виходу в фінал

Автор: Андрій Вирва

Тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко розповів про свої очікування від гри з Росією у півфіналі Чемпіонату Європи-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УАФ.

"Команда пережила такі складні моменти й уже нічого не боїться. Ми дісталися серйозної стадії, але зупинятися на цьому не збираємося. Впевнений, що хлопці докладуть максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат й потішити нашу країну перемогою", – сказав Косенко напередодні півфінального матчу.

Також тренер збірної відповів на питання, про матч в якому наша збірна мала найбільші проблеми. "Це був стартовий поєдинок з Нідерландами. Десь ми не впоралися з певним тиском і хвилюванням. Це вплинуло на дії команди. Після цього матчу ми отримали чимало критики на свою адресу. Насправді, ми лише стали сильнішими", – сказав тренер.

І звичайно ж, Олександр Косенко подякував вболівальникам збірної за підтримку. "Безумовно, підтримка відчувається. Через ковідні норми ми живемо у певному вакуумі. Дякуємо всім за підтримку! Завтра докладемо максимум зусиль, щоб віддячити всім вам перемогою!", – заявив Косенко.

Нагадаємо, що капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма пообіцяв "покласти душу й тіло" в півфіналі Євро-2022.

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