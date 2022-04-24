Україна та Росія не узгодили евакуацію з Маріуполя сьогодні. Спробують завтра

Росія не підтвердила режим припинення вогню щодо евакуації українців з Маріуполя. Завтра Україна спробує домовитись знову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Нам сьогодні не вдалося відкрити гуманітарний коридор (з Маріуполя - ред.). Росія не підтвердила режим припинення вогню. Будемо пробувати завтра", - заявила Верещук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президент Володимира Зеленського, Україна вийде з переговорного процесу, якщо Росія вб'є наших людей у Маріуполі.

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