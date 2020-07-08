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Україна може дозволити експорт медичних масок, - Зеленський

Чернівецька область, Середа 08 липня 2020 оновлено 20:56
Україна може дозволити експорт медичних масок, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, наповнення лікарень і аптек масками на нормальному рівні

Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може дозволити експорт медичних масок за кордон. Такої ж думки дотримується головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це Зеленський і Ляшко заявили в ході зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області в середу, передає РБК-Україна.

"З приводу лікарень, які приймають хворих COVID-19 - у нас там все нормально (з масками, - ред.). З приводу аптек, мені здається, теж вже непогано. Давайте ми подивимося на цю ситуацію... Може вже прийшов час", - сказав президент, зазначивши, що країна повинна бути готова до другої хвилі коронавірусу.

Своєю чергою, Ляшко припустив, що уряд може дозволити квотний продаж масок за кордон найближчим часом.

"Ми зараз якраз і збираємо потребу по всім закладам охорони здоров'я для того, щоб вони чітко сказали план, який вони передбачають щодо закупівлі засобів індивідуального захисту. Як тільки вони нададуть цю потребу, ми оцінюємо разом з Мінекономіки власне виробництво і, можливо, найближчим часом дозволимо квотний принцип продажу та експорту масок", - зазначив він.

Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області.

Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 8 липня 2020 р.

Як писало РБК-Україна, експорт товарів протиепідемічного призначення було заборонено 12 березня.

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