RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна розробила план для посилення санкцій проти Росії: головні кроки

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародна група Єрмака-Макфола розробила Дорожню карту фінансових санкцій проти Росії. Документ містить рекомендації для посилення економічного тиску на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Головною метою санкцій є позбавлення Росії фінансових потоків, які вона спрямовує на спонсорування війни в України. Розроблені пропозиції базуються на залежності РФ від західних резервних валют, ринків і банків, зокрема в торгівлі. План містить три найголовніших кроки для посилення міжнародних санкцій.

Перший етап

Група Єрмака-Макфола пропонує накласти санкції на 30 найбільших російських банків з державним капіталом, Московську біржу, Національний розрахунковий депозитарій, Національний кліринговий центр. Єдиною установою для операцій з товарами, щодо яких не запроваджено санкцій, може залишитися "Газпромбанк".

При цьому індивідуальні санкції мають бути розширені на російських чиновників, відповідальних за фінансову політику.

Крім того, Росію пропонують визнати державою-спонсором тероризму і включити її до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Другий етап

Україна рекомендує розірвати економічні відносини з РФ, виключити агресора з західних фондів і компаній.

Також підприємства та окремі особи мають втратити доступ до послуг з інвестиційного та іншого консалтингу, управління активами, роботи на крипторинках.

Третій етап

Пропонується встановити жорсткий контроль за фінансовими операціями з Росією. Це допоможе запобігти крадіжкам технологій та інтелектуальної власності, особливо щодо товарів і послуг подвійного призначення. Стосовно російських підприємств має діяти комплексний експортний контроль.

Також у документі вказується, що компанії, які співпрацюють з Росією, повинні запровадити максимальні прозорі принципи партнерства, щоб збільшити суспільний тиск на агресора.

Нагадаємо, що група Єрмака-Макфола розробила дорожню карту, де представила свій список претендентів на індивідуальні санкції в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїОфіс президентаРосійська Федерація