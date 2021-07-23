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Україна розмістила єврооблігації на 500 млн доларів

Автор: Анастасія Рокитна

Україна здійснила розміщення додаткового випуску єврооблігацій на 500 млн доларів з погашенням 21 травня 2029 року. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в зверненні єврооблігацій з процентною ставкою 6,876%.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства фінансів України.

Довипуск пройшов з прибутковістю 6,3% і ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103.493%.

"Фінальна книга заявок розміром 1,7 млрд доларів США дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисних пункти в порівнянні з вихідним орієнтиром дохідності і на 57,5 ​​базисних пункти у порівнянні з прибутковістю при первинному розміщенні облігацій в розмірі 1,25 мільярдів доларів США в квітні цього року", - розповіли в Мінфіні.

Спільними лід-менеджерами трансакції виступили BNP Paribas і Goldman Sachs International. Розрахунки з випуску повинні відбутися 27 липня 2021 року.

Раніше аналітики прогнозували новий випуск єврооблігацій України.

Зазначимо, Міністерству фінансів України до кінця року необхідно виплатити 368,4 млрд гривень за боргами.

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