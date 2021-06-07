Україна розгромила Кіпр в останньому товариському матчі перед Євро

Початок матчу видався не особливо яскравим для збірної України, але по ходу першого тайму синьо-жовті додавали. Кіпріоти додали впевненості команді Андрія Шевченка видаленням за фол проти Олександра Зінченка в штрафному майданчику. Андрій Ярмоленко точно виконав пенальті. Ближче до кінця тайму і сам Зінченко виконав пенальті і подвоїв перевагу України.

Після перерви ситуація на полі не змінилася і Україна додала до переваги ще два голи Від Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка, який у цій зустрічі оформив дубль. Рахунок міг бути більшим, але воротар Кіпру Костас Панайї добре зіграв у цьому матчі, на відміну від польових футболістів гостей.

У підсумку 4: 0 і беззастережна перемога. Україна їде на євро з двома перемогами в спарингах у впевненому стилі. Але попереду сильніші суперники-Нідерланди, Австрія і Північна Македонія.